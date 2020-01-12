Посол Великобритании, задержанный в Тегеране, сказал, что пришёл на массовую акцию, чтобы возложить цветы

Посол Великобритании в Иране, задержанный вчера во время массовой акции протеста в Тегеране из-за сбитого властями украинского лайнера сказал, что пришёл возложить цветы в память о погибших. Глава дипмиссии отрицает сообщения иранских СМИ о своём участии в мероприятии, не говоря уже об организации.

Акция возле университета в центре Тегерана была заявлена как бдение в память о жертвах катастрофы украинского «Боинга». По словам Роберта Макэйра он поэтому на неё и пришёл. «Это нормально отдать дань уважения погибшим, к тому же некоторые из них были британцами», пишет глава дипмиссии в Иране в твиттере. Макэйр подчеркнул, что как только он услышал скандирования, быстро ушёл. Ранее иранское агентство Тасним сообщило, что посол Британии якобы не только участвовал в акции, на которой скандировали лозунги против иранских властей, но и организовал её, находясь в магазине неподалёку от вуза, рядом с которым всё проходило. Посла задержали на несколько часов и затем отпустили.

Главу британской дипмиссии ждут сегодня в иранском МИДе. Лондон и Вашингтон осудил задержание посла. В свою очередь агентство Рейтер отмечает, что акция в Тегеране вчера собрала тысячи людей, в основном студентов, они рвали и жгли портреты недавно убитого США в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани, скандировали «Смерть диктатору» в адрес верховного лидера страны Али Хаменеи. Его требовали немедленно отправить в отставку. Полиция разгоняла толпу слезоточивым газом. Поводом для возмущения стал отказ иранских властей сообщить правду о том, что военные Корпуса стражей исламской революции сбили украинский самолёт. Это случилось в среду, спустя несколько минут после вылета из Тегерана в Киев. На борту было 176 человек большинство граждане Ирана и Канады, также в лайнере были украинцы, шведы, британцы, немцы и афганцы. Никто не выжил. После трагедии власти Ирана сразу выдвинули версию о технической неисправности и наотрез не признавали то, что в самолёт выпустили ракету.

Акции против действий властей прошли также в других крупных городах Ирана, в том числе Исфахане и Ширазе.