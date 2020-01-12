Французское правительство выразило готовность временно отказаться от повышения пенсионного возраста

Эта мера, заложенная в плане пенсионной реформы, вызвала массовую забастовку профсоюзов.

Свое решение французский премьер-министр Эдуар Филипп объяснил желанием продемонстрировать свое доверие к партнерам. Об этом говорится в его письме профсоюзным организациям. Мера, которую готовы отозвать власти, предполагает постепенное повышение возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме, с 62 до 64 лет. При этом газета Le Figaro отмечает, что финальное решение будет принято по окончании работы специального совета, в который войдут и представители профсоюзов. Его целью будет разработка альтернативных вариантов сокращения дефицита пенсионных средств без повышения пенсионного возраста. Несмотря на готовность властей Пятой республики к уступкам, их поддержала лишь часть профсоюзов. Другие лидеры считают, что забастовки нужно продолжать – как, например, Ив Верье.

Другой профсоюзный лидер Филип Мартинез полагает, что нужно опираться на мнение жителей Франции, и отмечает, что в стране слишком много точек зрения на пенсионную реформу.

Накануне во Франции продолжились протесты против пенсионной реформы. В них, по оценкам властей, по всей стране приняли участие около 150 тысяч человек. Профсоюзы же утверждают, что их было 500 тысяч.

Общенациональная забастовка профсоюзов во Франции продолжается уже почти полтора месяца. Подавляющее число ее участников составляют транспортники, в результате чего движение общественного транспорта и поездов сильно затруднено. Помимо повышения пенсионного возраста профсоюзы недовольны планами отменить льготы для десятков профессий.

Между тем, как рассказал «Эху» руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский, протесты во Франции пока не закончатся

Рубинский добавил, что в протестах принимают участие не только те, кто не доволен пенсионной реформой, но и, например, работники нефтеперерабатывающих комбинатов, ряд из которых планируется закрыть, а также врачи и учителя