Директор школы-интерната в Курской области задержана по подозрению в мошенничестве с пенсиями, которые начислялись воспитанникам. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По предварительным данным, ущерб превысил 1,5 миллиона рублей".
По данному факту возбуждено уголовное Подозреваемая под подпиской о невыезде.
Директор школы-интерната в Курской области задержана по подозрению в мошенничестве с пенсиями воспитанников
Директор школы-интерната в Курской области задержана по подозрению в мошенничестве с пенсиями, которые начислялись воспитанникам. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.