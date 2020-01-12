Директор школы-интерната в Курской области задержана по подозрению в мошенничестве с пенсиями воспитанников

Директор школы-интерната в Курской области задержана по подозрению в мошенничестве с пенсиями, которые начислялись воспитанникам. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, ущерб превысил 1,5 миллиона рублей".

По данному факту возбуждено уголовное Подозреваемая под подпиской о невыезде.