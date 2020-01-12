Вашингтон пригрозил лишить Багдад доступа к иракскому правительственному счету в США, на котором хранятся средства от продажи нефти. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных официальных лиц в Багдаде.

Речь идет о счете в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Его могут заблокировать, если США придется вывести свои войска из Ирака

Издание не уточняет, сколько денег хранится на счету, но отмечает, что их потеря может привести к кризису в финансовой системе Ирака.

В 2015 году власти США уже блокировали Ираку доступ к счету на несколько недель из-за подозрений, что средства направлялись в банки Ирана и на счета запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство», указывает The Wall Street Journal.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска не покинут Ирак до тех пор, пока Багдад не заплатит за строительство американской авиабазы. Трамп также пообещал, что если Ирак будет требовать вывода войск «в недружелюбной манере», США введут санкции.