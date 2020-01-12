Посол Великобритании в Тегеране Роберт Макэйр отрицает, что руководил акциями протеста в Тегеране

Дипломат написал в Твиттере, что участвовал в мероприятии, которое было заявлено как акция памяти жертв катастрофы рейса 752 «Международных авиалиний Украины». Это нормально отдать дать уважения жертвам, некоторые из которых были британцами,— подчеркнул Макэйр . Ранее иранское агентство Тасним сообщило, что иранские правоохранительные органы задержали и через несколько часов отпустили Макэйра из-за того, что тот участвовал в акции протеста и пытался руководить действиями толпы.

Сообщается, что сегодня посол будет вызван в МИД Ирана в связи с инцидентом. В свою очередь, глава МИД Великобритании Доминик Рааб назвал задержание посла вопиющим случаем нарушения международного права. По данным агентства Рейтер, вчера, в ряде городов Ирана, в том числе в Тегеране, начались антиправительственные демонстрации, участники которых требовали привлечь к ответственности виновных в гибели самолета. Иранские военные признали, что самолет был сбит иранскими ПВО по ошибке.