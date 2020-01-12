В немецком Оберхофе завершается четвертый этап Кубка мира по биатлону

Сегодня состоится заключительная гонка — мужской масс-старт. Он начнется в 16:30 по московскому времени.

Спортсменам предстоит преодолеть дистанцию 15 километров.

В составе сборной России выступят Александр Логинов и Матвей Елисеев. Оба спортсмена пропустили эстафету, которая состоялась накануне. Логинов не вышел на старт, так как у него воспалился локоть. Эта травма преследует биатлониста ещё с межсезонья. Елисеев не бежал по решению тренеров, ему дали день отдыха после тяжелого спринта.

Сборная России осталась без медалей в эстафете

Следующий этап Кубка мира будет проходить в Рупольдинге.