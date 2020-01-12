Стороны конфликта в Ливии с разницей в несколько часов объявили о прекращении огня на западе страны

При этом они пригрозили возобновить боевые действия в случае нарушения соглашения о перемирии.

Режим прекращения огня начал действовать в час ночи по Москве. Незадолго до этого о перемирии объявили в Ливийской национальной армии Халифы Хафтара. Там обещали не вести боевые действия при условии, что силы правительства страны, признанного ООН, тоже прекратят огонь. Спустя пару часов после вступления в силу соглашения ливийская армия обвинила правительственные войска в нарушении перемирия и атаки с применением всех видов оружия, включая артиллерию. Правительство национального согласия Фаиза Сарраджа объявило, что это войска мятежного фельдмаршала нарушили режим прекращения огня.

Правительство подтвердило: ночью перемирие вступило в силу. Оно будет действовать до тех пор пока противник не возобновит боевые действия. ООН приветствовала заявления сторон конфликта о перемирии. Прекратить огонь ранее призвали президенты России и Турции Путин и Эрдоган. Хафтар сначала отказывался, но затем условия принял. В Ливии после свержения Муаммара Каддафи больше 8 лет идёт гражданская война. С апреля прошлого года армия Хафтара ведёт наступление на столицу Триполи, впрочем, безуспешно.

Ранее сообщалось, что армия Хафтара пользуется поддержкой России. Президент Турции заявлял, что на стороне фельдмаршала воюет более двух тысяч наёмников ЧВК Вагнера, её связывают с предпринимателем Евгением Пригожиным. Президент Путин вчера сказал, что в зоне конфликта в стране цитата «много всяких наёмников, но они не представляют интересы российского государства».