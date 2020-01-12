Центризбирком Абхазии намерен сегодня обсудить назначение даты новых выборов президента

В пятницу итоги прошедшего в прошлом году голосования были отменены Верховным судом республики на фоне протестов оппозиции.

Оппозиция своей после победы в Верховном суде требует от ЦИКа не откладывать назначение новой даты выборов. Так, по словам оппозиционного лидера Аслана Бжании, активисты не намерены покидать здание администрации абхазского президента до тех пор, пока не будет принято решение. Также при этом политик уверен, что если нынешний абхазский лидер Рауль Хаджимба не сложит свои полномочия, то действия людей могут быть неконтролируемы. Кроме того, Бжания считает, что на период предвыборной кампании исполнять обязанности президента может действующий премьер-министр.

В самой администрации президента сейчас находятся, по оценкам оппозиции, около 400 человек. Здание удерживается ими уже четвертый день. Ситуация обострилась в середине недели на фоне разбирательства в Верховном суде, где оппозиционер Алхас Квициния подал жалобу на итоги прошедших в прошлом году президентских выборов. В результате они были отменены. При этом активисты требуют отставки Хаджимбы вне зависимости от решения Центризбиркома по дате новых выборов.

Сам Хаджимба ранее говорил, что не намерен уходить в отставку, и намерен опротестовать решение Верховного суда Абхазии.