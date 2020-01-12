Королева Великобритании Елизавета Вторая созвала семейный совет из-за решения принца Гарри и его жены Меган начать жить отдельно и стать финансово независимыми. Он пройдёт завтра.

Члены королевской семьи встретятся в поместье королевы в графстве Норфолк на востоке Англии. Туда к Елизавете Второй приедет её старший сын Чарльз, а также внуки — Уильям и Гарри. Его жена Меган Маркл сейчас в Канаде. Она сможет поучаствовать в разговоре только по телефону, если позволит разница во времени с Канадой. С герцогом и герцогиней Сассекскими члены королевской семьи хотят обсудить их будущее. Рассмотрят ряд вариантов, которые могут всех устроить. Впрочем, если даже договорённость будет достигнут, на то чтобы осуществить её уйдёт значительное время. Поскольку пока неясно, как принц Гарри и его супруга оценивают объем своих королевских обязанностей, отмечает BBC. Напомню, что молодая пара недавно привела буквально в шок Букингемский дворец, объявив о намерении отказаться исполнять обязанности в качестве старших членов королевской семьи. Гарри с женой хотят жить как в Великобритании, так и в США. Ранее они публично выражали недовольство тем, как британские СМИ освещают их жизнь.

Жена принца Гарри подписала контракт с компанией Disney, она будет озвучивать мультфильмы. Полученные деньги пойдут на благотворительность, пишет британская газета Times.