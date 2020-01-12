Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь встретилась с американским дипломатом Уильямом Брентом Кристенсеном

Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь, победившая на выборах, встретилась с американским дипломатом Уильямом Брентом Кристенсеном, сообщает агентство Associated Press.

Цай Инвэнь, которая возглавила Тайвань в мае 2016 года, выступает за провозглашение независимости острова. Госдепартамент США заявил после выборов, что победа Цай Инвэнь свидетельствует о стремлении тайваньцев к демократии и развитию отношений с Соединенными Штатами.