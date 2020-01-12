Центризибрком Абхазии обсудит на сегодняшнем заседании новую дату президентских выборов после того, как итоги предыдущего голосования были отменены Верховным судом страны, сообщил ТАСС глава комиссии Тамаз Гогия.

Ранее ЦИК планировал обсудить этот вопрос в понедельник, однако это не устроило оппозицию.

Протестующие заявили, что не покинут здание президентской администрации, пока глава республики Рауль Хаджимба не сложит свои полномочия, а ЦИК не назначит дату повторных выборов