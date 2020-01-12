Экс-глава автоальянса Renault-Nissan Карлос Гон признал, что покинул территорию Японии незаконно

В интервью японской газете «Асахи» бизнесмен сообщил о готовности передать материалы своего судебного дела независимым юристам.

Гон не исключил возможности передачи материалов своего дела с уликами, которые имелись у Токийского окружного суда, на рассмотрение независимых юристов. Сейчас изучаются способы, которые для этого есть. Возможно, все будет опубликовано в интернете. «Мне 65 лет, и я мог не перенести еще десяти лет под арестом, пока дело рассматривали бы все инстанции вплоть до Верховного суда. Меня никто не слушал, когда я просил быстрого процесса», — сказал бывший менеджер, признав: побег из-под домашнего ареста был совершен вопреки букве закона.

Гон вновь подверг осуждению японское правосудие, отметив, что «сыт по горло японской юридической системой», а ответственность за свой, названный вынужденным шаг, возложил на японскую прокуратуру. Карлос Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, был арестован токийской под занавес осени 2018 года. Следствие в Японии полагает, что он должным образом не задекларировал более 80 миллионов долларов, полученных в качестве председателя совета директоров Nissan за восемь лет руководства.

В конце ушедшего года Гон бежал из Японии в Ливан. По данным печати, он частным бизнес-джетом покинул территорию страны восходящего солнца без какого-либо досмотра. Свои проблемы перед лицом японского правосудия бизнесмен связывает с возможным сговором чиновников и руководства компании Nissan.