Власти Ирана создали рабочую группу для помощи семьям жертв крушения украинского лайнера «Боинг-737»

Она будет вестись по линии МИДа Исламской республики.

Речь идет о группе, которая относится к одному из подразделений иранского внешнеполитического ведомства. Об этом рассказал официальный представитель МИДа страны Аббас Мусави – его слова передает агентство Мехр. Он подчеркнул, что работа по консульской помощи близким погибших начнется немедленно, и выразил надежду, что такая мера сможет хотя бы в малой степени облегчить их страдания. Мусави также выразил соболезнования семьям жертв авиакатастрофы. В самом Иране сегодня пройдет экстренное заседание парламента, на котором одной из главных тем будет крушение украинского «Боинга».

В Киеве, тем временем, сообщили о договоренностях с Тегераном по совместной расшифровке бортовых самописцев сбитого лайнера. По словам украинского президента Владимира Зеленского, он также будет добиваться компенсаций семьям погибших от Ирана, перевозчика и страховых компаний. Генпрокуратура Украины, в свою очередь, переквалифицировала дело о крушении «Боинга» с нарушения правил эксплуатации на «умышленное убийство».

Лайнер «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение при взлете из Тегерана в среду. Иранские военные накануне признали, что самолет был ими сбит из зенитного ракетного комплекса. При этом они настаивают, что сделали это по ошибке. Жертвами стали 176 человек.