Около 5 миллионов туристов, в том числе из-за рубежа приехали в Москву во время новогодних праздников в 2020 году,— рассказал мэр столицы Сергей Собянин. По его данным, работа городских служб сделала праздникчные мероприятия интересными и безопасными, «без каких-либо серьезных приключений».

Столичные власти ожидали рекордного количества туристов по итогам 2019 года — 25 млн человек.