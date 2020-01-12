Елизавета Вторая устроит завтра семейный совет из-за отказа принца Гарри и его жены от королевских обязанностей

Королева Великобритании Елизавета Вторая устроит завтра семейный совет из-за отказа принца Гарри и его жены Меган Маркл от королевских обязанностей и привилегий. Об этом сообщили источники Sky News, CNN и Reuters.

8 января принц Гарри и Меган Маркл объявили об отказе от статуса высокопоставленных членов британской королевской семьи. Они рассказали, что намерены жить попеременно в Великобритании и Северной Америке и самостоятельно зарабатывать на жизнь.

Букингемский дворец заявил, что переговоры с Гарри и Меган об их новой роли внутри королевской семьи находятся на начальной стадии. По неофициальной информации, супруги не обсуждали свое решение с другими членами королевской семьи.

Спустя два дня Меган Маркл уехала из Великобритании в Канаду.Сообщается, что она заключила контракт на озвучку мультфильмов Disney.