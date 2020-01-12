«Он действительно прилетел рейсом «Аэрофлота», но его никто не задерживал», — сказал дипломат «Интерфаксу». Он ссылается на местную полицию.
О задержании Пригожина сообщило одно из немецкий изданий, сейчас материал удален с сайта.
Ранее некоторые российские СМИ сообщили об исчезновении Пригожина после крушения самолета в Демократической Республике Конго в октябре прошлого года. Предполагалось, что он погиб, однако позже эта информация не подтвердилась.
Генконсул России в Мюнхене Сергей Ганжа отрицает, что российский бизнесмен Евгений Пригожин был задержан в Германии
«Он действительно прилетел рейсом «Аэрофлота», но его никто не задерживал», — сказал дипломат «Интерфаксу». Он ссылается на местную полицию.