В Иране начались акции из-за сбитого Тегераном украинского самолёта и гибели более 170-ти человек

На стихийном митинге в столице был задержан посол Великобритании, его отпустили только спустя несколько часов.

Протесты организовали студенты. В Тегеране они устроили акцию возле университета Амира Кабира в центре столицы. Люди возмущались тем, что иранские власти сбили украинский пассажирский самолёт и несколько дней врали, что к этому не причастны. Митингующие скандировали антиправительственные лозунги, требовали отставки для Верховного лидера страны Али Хаменеи, зажигали свечи в память о погибших в лайнере. Там в основном были граждане Ирана и Канады, а также Украины, Швеции, Британии, Германии и Афганистана.

Студенты также рвали фотографии генерала Касема Сулеймани, убитого США в начале месяца, сообщает местное госагентство FARS, которое, как замечают западные СМИ, о протестах рассказывает крайне редко. По данным агентства, в Тегеране в акции участвовали до тысячи человек. На ней задержали посла Британии в Иране Роберта Макэйра. Глава дипмиссии по версии агентства Тасним не только участвовал в акции, но и якобы пытался руководить толпой. США и Британия возмущены задержанием посла. Помимо Тегерана, акции протеста прошли в Исфахане, Ширазе и других городах страны.

Самолёт «Международных авиалиний Украины» был сбит в среду. Тегеран только накануне признал, что за этим стоят иранские вооружённые силы. Власти сказали, что «Боинг» летел вблизи от зоны военных действий и его сбили непреднамеренно.