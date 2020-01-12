Власти Ирана учредили специальную рабочую группу для решения вопросов семей жертв авиакатастрофы под Тегераном

Власти Ирана учредили специальную рабочую группу для решения консульских вопросов семей жертв авиакатастрофы под Тегераном, сообщает в агентство «Мехр» со ссылкой представителя иранского МИД Аббаса Мусави. Дипломат также выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе.

Boeing 737 Международных авиалиний Украины, летевший из Тегерана в Киев, разбился сразу после взлета из тегеранского аэропорта в минувшую. Погибли 176 человек, граждане нескольких стран, в том числе – Ирана и и Украины. Иранские власти признали, что самолет был сбит по ошибке иранскими ПВО.