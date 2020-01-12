Власти Ирана учредили специальную рабочую группу для решения консульских вопросов семей жертв авиакатастрофы под Тегераном, сообщает в агентство «Мехр» со ссылкой представителя иранского МИД Аббаса Мусави. Дипломат также выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе.
Boeing 737 Международных авиалиний Украины, летевший из Тегерана в Киев, разбился сразу после взлета из тегеранского аэропорта в минувшую. Погибли 176 человек, граждане нескольких стран, в том числе – Ирана и и Украины. Иранские власти признали, что самолет был сбит по ошибке иранскими ПВО.
Власти Ирана учредили специальную рабочую группу для решения вопросов семей жертв авиакатастрофы под Тегераном
Власти Ирана учредили специальную рабочую группу для решения консульских вопросов семей жертв авиакатастрофы под Тегераном, сообщает в агентство «Мехр» со ссылкой представителя иранского МИД Аббаса Мусави. Дипломат также выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе.