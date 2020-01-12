Фильм «Дылда» стал обладателем приза Международной федерации кинопрессы на фестивале в американском Палм-Спрингс

Картина режиссера Кантемира Балагова была отмечена наградой FIPRESCI как «Лучший фильм на иностранном языке».

Балагов лично представлял свою военную драму «Дылда» на кинофестивале, однако приз получить не смог – к этому моменту он уже вернулся в Россию. Об этом рассказали в компании «Нон-Стоп Продакшн», которая создавала картину. Режиссер только отметился видеообращением со словами благодарности. По словам Балагова, признание «Дылды» для него особенно важно, потому что он считал нужным рассказать историю о том, как женщины пытаются вновь обрести смысл жизни после войны. Режиссер считает, что сюжет картины чувствуют и за пределами России. Действие фильма происходит в пережившем блокаду Ленинграде в 1945 году. В нем рассказывается о двух фронтовых подругах, которые пытаются вновь начать мирную жизнь.

«Дылда» уже была отмечена в мае прошлого года двумя наградами Каннского кинофестиваля в рамках программы «Особый взгляд». Одна из них – за лучшую режиссуру, вторая – приз Международной федерации кинопрессы.

Фильм Кантемира Балагова ранее попал в шорт-лист премии «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм». Как ожидается, пятерка номинантов будет объявлена в понедельник.