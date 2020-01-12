Французское правительство решило временно исключить из пенсионной реформы пункт о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Об этом пишет Le Figaro cо ссылкой на письмо профсоюзам премьер-министра Эдуарда Филиппа.

Французская демократическая конфедерация труда поддержала решение премьера.

Планирующиеся изменения в пенсионном законодательстве вызвали масштабные протесты во Франции. По данным профсоюзов, в субботней акции только в Париже приняли участие около 150 тысяч человек. Полиция применила слезоточивый газ против протестующих