Ирак рассматривает вопрос о покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на членов иракского парламента.

Источники американского издания сообщают, что переговоры о закупке российских комплексов начались из-за опасений, что США могут отказаться от поддержки Багдада. Контракты еще не подписаны, но перспектива вполне осязаема – как рассказал член комитета по безопасности и обороне парламента Ирака Карим Элайви, поводом для этого стало то, что США «не помогают Ираку в получении надлежащего оружия». Еще один член профильного комитета парламента арабской страны Абдул Аль-Аззави сообщил, что депутаты предоставили правительству полномочия на заключение сделки на поставку ПВО из любой страны, контракт с которой кабинет посчитает возможным. The Wall Street Journal отмечает, что именно Москва неоднократно предлагала продать систему С-400 Ираку.

В начале осени минувшего года по сообщениям ряда СМИ для обсуждения вопроса в российскую столицу прилетал помощник премьер-министра Ирака по вопросам национальной безопасности Фалих Аль Файяд. В его сфере ответственности находятся силы шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби». Тогда говорилось о наличии у иракских властей опасений из-за регулярных взрывов на военных объектах, которые принадлежат шиитским военизированным формированиям. В ходе визита Аль Файяда принимал секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Ранее контракт на покупку четырех систем С-400 на сумму около 2,5 миллиардов долларов с Москвой пописала Турция. Поставки комплексов состоялись в минувшем году. Это привело к осложнениям в отношениях между Анкарой и Вашингтоном.