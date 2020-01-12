Правительство национального согласия, заседающее в Триполи, объявило о прекращении огня в ответ на призыв президентов Турции и России.
Ранее Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара также заявила, что согласна остановить боевые действия с 0 часов 12 января.
Правда, враждующие стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия как только оно вступило в силу ,— отмечает ТАСС
Возможные наемники из РФ в Ливии не представляют интересы Москвы, сказал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции.
Путин поддержал инициативу ФРГ провести в Берлине международную конференцию по Ливии.