Сегодня в Шанхае завершается первая половина матча за мировую шахматную корону среди женщин

Накануне российская шахматистка Александра Горячкина сравняла счет в матче, обыграв действующую Чемпионку мира Цзюй Вэньцзюнь из Китая. Напомним, что три стартовые партии матча завершились вничью. А вот в четвертой китаянка сумела добиться победы и выйти вперед. Впрочем, уже в субботу Горячкина, игравшая белыми, действовала смело и решительно. Россиянка выиграла качество, и вскоре вынудила Цзюй Вэньцзюнь признать свое поражение. Счет в матче стал равный — 2,5:2,5. Напомню, что сегодняшняя партия, в которой белые фигуры будут у Чемпионки мира, станет последней на территории Китая. Вторая половина матча пройдет во Владивостоке. Там же, при необходимости, будет сыгран тай-брейк.

Добавим, что призовой фонд матча за звание чемпионки мира составляет €500 тыс