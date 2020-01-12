Бывший глава Nissan Карлос Гон признал, что незаконно бежал из-под ареста в Японии

Он готов предоставить материалы своего дела на рассмотрение независимых юристов. Об этом бывший топ-менеджер завил японской газете «Асахи». Гон подчеркнул, что просил быстрого процесса в Японии так как,ему 65 лет, и, по его словам, он мог не выдержать десяти лет под арестом, пока дело рассматривали бы все инстанции вплоть до Верховного суда.





В конце 2019 года Гон бежал из Японии в Ливан через Турцию. По данным прессы, он был вывезен в ящике для аудиоаппаратуры, который без досмотра погрузили в частный бизнес-джет. Сам Гон детали своего бегства не раскрывает. В ходе состоявшейся в Бейруте 8 января пресс-конференции Гон обвинил официальные лица Японии и руководство компании Nissan в сговоре против него.