Американские власти намерены выслать из страны более десятка саудовских военных, которые проходят подготовку в США

Это связано со стрельбой на авиабазе ВМС США во Флориде, в результате которой погибли четыре человека. Саудовских служащих не обвиняют в содействии нападавшему, но подозревают в связях с экстремистами, сообщает СиЭнЭн со ссылко на свои источники В ФБР и Министерстве юстиции от комментариев отказались.

После стрельбы глава Пентагона Марк Эспер приказал усилить меры безопасности на военных объектах и в отношении иностранных граждан. 11 декабря стало известно, что американские власти приостановили полеты и подготовку саудовских летчиков на базе в Пенсаколе в целях безопасности. Издание The Hill писало, что их обучение приостановлено и на других авиабазах во Флориде — Уайтинг и Мэйпорт.

Сейчас в США проходят обучение 850 подданных Саудовской Аравии