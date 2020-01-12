В Банкоке прошли два митинга — за и против политики правительства Таиланда

Всего в акциях приняли участие 20 тысяч человек, сообщает газета «Бангкок пост». На антиправительственном митинге собравшиеся призывали власти к расширению политических свобод, прекращению преследований оппозиции, созданию подлинного демократического правительства. Также в числе требований – решение проблемы замедления экономического роста.

Эта демонстрация стала второй крупной акцией в течение месяца: предыдущая прошла в центре Бангкока 14 декабря. Протестующие обещали новые митинги, если требования не будут приняты во внимание. Вместе с тем подобные акции планировались и в других провинциях королевства, однако, по решению местных властей, часть из них была отменена.