В Петербурге пройдет митинг против строительства мусороперерабатывающего завода рядом с жилыми кварталами

На акцию выйдут жители города Ломоносов.

Согласованная акция против возведения мусороперерабатывающего завода пройдет в самом центре Ломоносова, на западной границе Петербурга. Дело в том, что Смольный собирается построить в нескольких километрах от жилых домов сразу несколько объектов, где будут заниматься сортировкой и переработкой мусора. Последний процесс, как считают местные жители, вполне может обернуться простым сжиганием отходов. Такая возможность появилась после того, как Государственная дума приняла законопроект, который фактически приравнивает сжигание мусора к его переработке.

Между тем, накануне такой же митинг прошел в соседнем городе – Петергофе. Там на акцию вышло около 250 человек. Отмечу, планы Смольного окончательно ещё не подтверждены: сейчас существует лишь проект, по которому мусороперерабатывающие предприятия должны построить между Петергофом и Ломоносовым. Документ опубликовали для общественного обсуждения, вносить замечания к нему можно вплоть до 7 февраля.



Жители Петергофа и Ломоносова создали в интернете петицию против строительства мусороперерабатывающего завода. Её подписали уже более пяти тысяч человек.