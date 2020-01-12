CNN: Военные США на авиабазе Айн-аль-Асад на западе Ирака заранее знали о готовящемся авиаударе со стороны Ирана

Американские военные на авиабазе Айн-аль-Асад на западе Ирака заранее знали о готовящемся авиаударе со стороны Ирана. Это позволило им укрыться в убежищах за 2,5 часа до атаки, сообщает телеканал CNN со ссылкой на сомих военнослужащих. О том, как именно будет действовать Тегеран, у них информации не было.

Как ранее сообщил Fox News со ссылкой на военные источники, военнослужащих об атаке предупредил Ирак. По словам собеседника телеканала, Багдад получил эти сведения от Тегерана, который не хотел, чтобы пострадали иракские граждане.