Правительство Украины выплатит семьям погибших в катастрофе украинского лайнера в Иране по 200 тысяч гривен (это более 8 тысяч долларов). Об этом сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук. Кроме того, по его словам, власти проконтролируют получение компенсаций со стороны страховщиков, авиакомпании и иранской стороны.

Об этом также сказал в своем видеообращении президент Владимир Зеленский. Он выразил соболезнование родственникам жертв трагедии и зхаверил, что все виновные будут привлечены к ответственности.

Боинг-737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение в минувшую среду под Тегераном. Погибли 176 человек, в том числе 11 украинцев. Накануне Иран официально признал, что самолет был по ошибке сбит силами ПВО.