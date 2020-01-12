Сегодня в Австралии завершается ATP Cup

За победу в командном турнире поспорят теннисисты Сербии и Испании.

В финал турнира, который, напомню, проводится впервые, вышли самые достойные. Сербы, ведомые Новаком Джоковичем, в полуфинале уверенно расправились с российской командой. Карен Хачанов устапил в двух сетах Душану Лайовичу. А Даниил Медведев не смог в третий раз подряд обыграть Джоковича. Парная встреча ничего уже не решала. Но и в ней наши уступили.

Испанцы, и тоже со счетом 3-0, оставили не у дел хозяев соревнований теннисистов Австралии.

Рафаэль Надаль уже предсказал, что Финал будет суперсложным. По словам Первой ракетки Мира, Джокович любит здесь играть, и у Сербии отличная команда, которая показывает очень хорошую игру.

Добавим, что призовой фонд соревнований составляет $15 млн.