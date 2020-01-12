Премьер-министр Испании Педро Санчес сегодня представит состав нового правительства королю Филиппу VI

На этой неделе кандидатура главы кабинета министров наконец была утверждена парламентом.

Новое правительство, которое сегодня в соответствии с процедурой представят королю Испании, будет состоять примерно из 20 министерств и четырех вице-премьеров, имена которых уже названы. Известна и кандидатура главы МИДа – руководить внешнеполитическим ведомством будет поручено юристу Аранче Гонсалес Лая, которая сейчас работает помощником генсека ООН.

Премьер-министр Педро Санчес официально вступил в должность 8 января и стал главой первого коалиционного правительства в новейшей истории страны. Главе социалистов пришлось вступить в союз с левой партией «Подемос» — в противном случае кабинет так и не удалось бы сформировать. Договориться о создании правительства не удавалось с апреля прошлого года. В итоге в ноябре были проведены внеочередные выборы, победу на которых одержала партия Санчеса.

Как ожидается, завтра члены кабинета министров примут присягу и проведут первое заседание.