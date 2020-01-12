Активисты, по некоторым данным, намерены сегодня провести митинг в защиту усадьбы князей Голицыных в Кузьминках

Организаторы утверждают, что музей хотят упразднить. В частности, по данным агентства «Общественная служба новостей», научные сотрудники и смотрители усадьбы Голицыных в Кузьминках были уволены, а постройки, как отмечается, находятся в очень плохом состоянии. При этом один из бывших сотрудников уверен, что объект культурного наследия могут упразднить или забрать у музея. Недавно, по его словам, в одной из построек прорвало трубу отопления, из-за чего были затоплены часть помещений Служительского флигеля. А год назад в здании Конного двора обрушился деревянный потолок. Кроме того, как утверждается, дирекция парка Кузьминки считает, что комплекс зданий, принадлежавших Голицыным, не приносит большой прибыли.

Столичные власти и дирекция парка «Кузьминки» ситуацию пока не комментировали.