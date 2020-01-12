Картина российского режиссера Балагова «Дылда» получила приз FIPRESCI Международной федерации кинопрессы в США

Картина российского режиссера Кантемира Балагова «Дылда» получила приз FIPRESCI Международной федерации кинопрессы в США. Лента удостоена награды в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Режиссер лично представил фильм на кинофестивале в Палм-Спрингс, однако на церемонии награждения не присутствовал, так как вернулся в Россию.

Ранее «Дылда» вошла в шорт-лист премии «Оскар». Номинанты будут объявлены 13 января.