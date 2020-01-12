Вашингтон пригрозил Ираку лишить его доступа к правительственному счету в Федеральном резервном банке Нью-Йорка

На нем хранятся вырученные от продажи нефти средства. Это произойдет, в случае вывода американских войск из страны, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Багдаде. Как пишет издание, такое предупреждение получил премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди. Отмечается, что, в случае осуществления этой угрозы, экономике Ирака будет нанесен серьезный ущерб. Точная сумма, которая хранится на счете в банке, не указывается.
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