Вашингтон пригрозил Ираку лишить его доступа к правительственному счету в Федеральном резервном банке Нью-Йорка

На нем хранятся вырученные от продажи нефти средства. Это произойдет, в случае вывода американских войск из страны, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Багдаде. Как пишет издание, такое предупреждение получил премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди. Отмечается, что, в случае осуществления этой угрозы, экономике Ирака будет нанесен серьезный ущерб. Точная сумма, которая хранится на счете в банке, не указывается.