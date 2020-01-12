Самолет «Аэрофлота» вылетел из Шереметьево в Тегеран с задержкой почти в шесть часов

Из данных на табло аэропорта следует, что рейс отправился в 03:51 мск. По расписанию это должно было произойти в 22:15. ТАСС направил запрос в «Аэрофлот» о причинах задержки рейса.

«Аэрофлот» — единственная российская авиакомпания, выполняющая рейсы в Иран. Она не отменила полеты в эту страну, несмотря на рекомендацию Росавиации, данную после катастрофы украинского самолета 8 января.

Ответственность за гибель 176 человек взяли на себя иранские военные. Они пояснили, что самолет был непреднамеренно сбит силами ПВО. Власти страны назвали это событие ужасной непростительной ошибкой и пообещали наказать всех виновных.

Администрация «Международных авиалиний Украины» изначально знала, что причиной крушения Боинга под Тегераном не могла стать техническая неполадка. Об этом на пресс-конференции рассказал директор авиакомпании Евгений Дыхне. Евгений Дыхне поблагодарил всех сочувствующих и выразил слова соболезнования родным и близким погибших.