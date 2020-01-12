В сирийском Идлибе сегодня вступил в силу режим прекращения огня

Соответствующий договор на днях подписали Россия и Турция.

Соглашение о прекращении огня в Идлибе вступило в силу сегодня в полночь. Цель перемирия – прекратить воздушные и наземные атаки, а также предотвратить новые миграционные потоки и содействовать нормализации жизни, заявили в Минобороны Турции.

Провинция Идлиб и некоторые прилегающие территории сейчас остаются единственной из четырех зон деэскалации, которая еще не перешла под контроль Дамаска. Большая часть этой зоны контролируется боевиками запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра».

Заключению соглашения о перемирии предшествовал визит российского президента Владимира Путина в Стамбул, где он встретился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. На переговорах, в числе прочего, обсуждался и прекращение огня в Идлибе. В Турцию Путин прилетел из Дамаска – там он встретился с президентом Сирии Башаром Асадом.

Ранее в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии утверждали, что режим прекращения огня в Идлибе был введен еще 9 января.