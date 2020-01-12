Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что все виновные в катастрофе Боинга в Тегеране будут привлечены к ответственности. «Никто не отвертится», — сказал он в специальном видеообращении к гражданам. Об этом, по его словам, он говорил с президентом Ирана. Зеленский пообещал, что государство окажет родственникам погибших всю необходимую помощь в получении компенсаций от страховых компаний, перевозчика и властей Ирана. Правительство Украины тоже выделит финансовую помощь семьям погибших.

Украинский лидер подробно рассказал, какие действия предприняты властями страны в рамках расследования обстоятельств авиакатастрофы, включая сбор образцов ДНК. Он отметил, что украинские и иранские специалисты будут совместно заниматься расшифровкой черных ящиков.

Между тем, Франция запустила формальную процедуру начала международного расследования крушения украинского самолета в Международной организации гражданской авиации.

Это может иметь политические цели и привести к давлению на Иран. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.

Боинг-737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение в минувшую среду под Тегераном. Погибли 176 человек. Накануне Иран официально признал, что самолет был непреднамеренно сбит силами ПВО.