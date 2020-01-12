Королева Великобритании Елизавета II созывает семейный совет для обсуждения решения принца Гарри и Меган Маркл

Королева Великобритании Елизавета II созывает семейный совет для обсуждения решения принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от звания старших членов королевской семьи. Встреча состоится завтра в фамильном имении Сэндрингем. Помимо королевы и ее внука Гарри, на ней будут присутствовать принц Уэльский Чарльз и герцог Кембриджский Уильям (отец и брат Гарри), сообщает SkyNews. Герцогина Сассекская сможет принять участие в обсуждении по телефону. Она сейчас находится в Канаде.
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