Французское правительство на фоне массовых акций протестов решило пойти на некоторые уступки по пенсионной реформе

Из нее исключили повышение с 62 до 64 лет возраста, когда пенсия выплачивается в полном объеме. Об этом пишет Le Figaro cо ссылкой на письмо профсоюзам премьер-министра Франции Эдуарда Филиппа. Французская демократическая конфедерация труда поддержала это решение.

Планы властей изменить пенсионное законодательство вызвали во Франции масштабные протесты. Акции продолжаются с декабря. Накануне они прошли в очередной раз в ряде городов, в том числе, в Париже. Там полиция применила слезоточивый газ.