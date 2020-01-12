Президент Ирана Хасан Рухани извинился за катастрофу украинского самолета

В телефонном разговоре со своим коллегой Владимиром Зеленским он заверил, что все виновные будут привлечены к ответственности, а украинской экспертной группе будет оказана вся необходимая поддержка. Рухани также выразил соболезнования украинскому народу и семьям погибших.

Ранее Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность за попадание ракеты в украинский боинг. Об этом заявил командующий аэрокосмическими войсками КСИР Амир Али Хаджизаде. Изначально Генштаб предполагал, что сбит иранский самолет, но планировалось объявить эту информацию позднее, добавил Хаджизаде.