В Тайване прошли выборы парламента и главы администрации острова

Победителя назвали еще до окончания подсчета голосов.

Действующий президент Тайваня Цэй Инвэнь останется на этой должности еще на четыре года. Её подержали примерно 57 процентов проголосовавших.

Глава администрации известна тем, что уже много лет выступает против сближения с Китаем. По её словам Тайваню выгодно оставаться самостоятельным государством, и последние два года страна проводит политику снижения экономической зависимости от КНР. Также Цей Инвэнь считает необходимым переименовать государство из Китайской республики, каковой она зовется уже более сотни лет, в республику Тайвань.

Главный конкурент главы администрации, представитель прокитайской партии Гоминьдан Хань Гоюй набрал чуть более тридцати восьми процентов. Он уже признал поражение и лично поздравил Цэй Инвэнь с победой по телефону, — сообщает агентство ТАСС.

Также поступили в Госдепартаменте США. Глава американского ведомства Майк Помпео назвал переизбрание президента Тайваня доказательством прочности демократической системы, которая делает эту страну образцом для Индо-Тихоокеанского региона.

Инаугурация Цэй Инвэнь должна состояться двадцатого мая. Между тем, центральное правительство КНР напомнило о неизменности принципа «одного Китая» в связи с прошедшими парламентскими выборами на острове Тайвань и потребовало соблюдать соответствующие правила.