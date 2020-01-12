Президент России Владимир Путин допустил, что в Ливии могут воевать российские наемники. При этом он подчеркнул, что они не представляют интересы России. Так глава государства ответил на вопрос журналистов о возможном присутствии в Ливии наемников ЧВК Вагнера.

О том, что на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара воюет до двух тысяч наемники из ЧВК Вагнера, спонсором которой называют «повара Путина» Евгения Пригожина, ранее говорил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Кстати, армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий на западе Ливии с полуночи воскресенья по местному времени, призвав другую сторону к аналогичным действиям, в противном случае пообещав жесткий ответ. Позже в ЛНА заявили, что Формирования столичного Правительства национального согласия несколько раз за ночь нарушили перемирие на ряде направлений, используя все виды оружия включая артиллерию.