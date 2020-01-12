Украина и Иран договорились о более тесном сотрудничестве в расследовании авиакатастрофы под Тегераном

Это результат телефонных переговоров между президентами.

Президент Владимир Зеленский пообещал, что перед судом предстанут все виновные в крушении самолета «Международных авиалиний Украины». По его словам, это один из важных моментов, о котором удалось договориться с его иранским коллегой. Также они условились, что специалисты обеих стран будут вместе участвовать в расшифровке «черных ящиков» со сбитого борта. Зеленский подчеркнул, что в скором времени все жертвы будут опознаны и отправлены домой. Он добавил, что родственники погибших получат компенсацию, причем заплатят её обе страны.

Украинский премьер Алексей Гонкарчук уже объявил о том, что только та доля, которую выплатит Киев, будет составлять более восьми тысяч долларов на семью. Также он добавил, что правительство собирается оказывать юридическую поддержку при подготовке исков и других заявлений для восстановления справедливости.

Авиакатастрофа произошла в среду утром. Самолет, направлявшийся из Тегерана в Киев был сбит иранскими военными почти сразу после вылета. На борту были 176 человек.