Первый президент СССР Михаил Горбачев призвал отказаться от всех праздничных каникул

По его словам, длительные праздники приводят к тому, что «народ в эти дни просто бездельничает, многие уходят в запои». Когда он руководил страной, такого количества нерабочих дней не было, и «жили мы лучше, чем сегодня», — сказал Горбачев агентству «URA.RU». Вместо этого, считает политик, выходные надо перераспределить по календарю, оставив один нерабочий день в середине недели. Ранее экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко выразил мнение, что длинные новогодние праздники должны уйти в прошлое, поскольку вредят здоровью россиян и мешают развитию экономики страны.
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