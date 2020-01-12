Королева Великобритании Елизавета II завтра обсудит со своим внуком принцем Гарри будущее его семьи

Его жена Меган Маркл сможет принять участие в разговоре по телефону из Канады, где она сейчас находится. Ранее супруги объявили о намерении отказаться от исполнения обязанностей старших членов королевской семьи. Это объявление было сделано без согласования с Букингемским дворцом. Завтрашняя встреча, как надеются при дворе, поможет выработать условия новых отношений герцога и герцогини Сассекских с королевской семьей, которые устроят обе стороны.