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05:05, 12 января 2020

Королева Великобритании Елизавета II завтра обсудит со своим внуком принцем Гарри будущее его семьи

Его жена Меган Маркл сможет принять участие в разговоре по телефону из Канады, где она сейчас находится. Ранее супруги объявили о намерении отказаться от исполнения обязанностей старших членов королевской семьи. Это объявление было сделано без согласования с Букингемским дворцом. Завтрашняя встреча, как надеются при дворе, поможет выработать условия новых отношений герцога и герцогини Сассекских с королевской семьей, которые устроят обе стороны.



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