Ливийская национальная армия Халифы Хафтара обвиняет силы Правительства национального согласия в нарушении перемирия

Это произошло на ряде направлений с использованием всех видов оружия включая артиллерию, утверждает командующий западным округом ЛНА. Ранее армия Хафтара объявила об остановке боевых действий с полуночи воскресенья, потребовав от противоположной стороны аналогичных действий и пообещав в случае нарушения «жесткий

ответ». Прекратить огонь и сесть за стол переговоров призвали стороны конфликта в Ливии президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе встречи в Стамбуле 8 января.