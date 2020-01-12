Госдепартамент США потребовал от Ирана извиниться за задержание британского посла

Вашингтон обвинил Тегеран в очередном нарушении Венской конвенции и призвал «уважать права всех дипломатов». Об этом сообщила в Twitter официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Морган Ортагус. Посла Великобритании в Иране Роба Макэйр задержали накануне в ходе антиправительственного митинга в Тегеране. Глава британского МИДа назвал это грубым нарушением международного права, отметив, что правительство республики стоит «на распутье».

Акции протеста в Иране начались после того как власти республики признали вину в крушении украинского самолета. Демонстранты обвинили руководство страны во лжи и потребовали отставки верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.