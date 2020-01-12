Финансовые потери экс-главы Renault-Nissan Карлоса Гона из-за преследования в Японии составили 50 миллионов долларов

Финансовые потери экс-главы автоконцерна Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона из-за преследования в Японии составили 50 миллионов долларов. Его состояние примерно за год уменьшилось на 40% — со 120 до 70 миллионов, пишет Bloomberg. Так, для выхода из-под ареста он заплатил 14 миллионов залога, еще не менее 15 могла стоить операция по побегу в Ливан. Из-за уголовного преследования Гон также получил меньше выплат от ранее управляемых им компаний.

Бывший топ-менеджер был арестован в Японии в ноябре 2018 года, его обвинили в различных махинациях на десятки миллионов долларов. В конце декабря Гон сбежал в Ливан. Он считает себя невиновным и утверждает, что убежал «не от правосудия, а от несправедливости».