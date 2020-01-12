В селе Беленькое Белгородской области произошел взрыв на комбикормовом заводе

Пострадали пять человек, четверо из них доставлены в областной ожоговый центр. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Взрыв пылевоздушной смеси произошел в мукомольном цехе на шестом этаже семиэтажного здания. Хлопком выбиты стекла, несущие конструкции не повреждены. Начался пожар, который удалось быстро потушить. Работа завода остановлена. Здание было сразу обесточено. Началась доследственная проверка по факту происшествия.
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