Президент США Дональд Трамп на фарси поддержал протестующих в Иране

Он обратился к демонстрантам в Twitter на персидском языке, опубликовав английский перевод. Народ Ирана Трамп назвал «отважным» и «многострадальным», отметив, что он и его администрация следят за протестами и вдохновлены их смелостью. После этого американский лидер обратился к иранским властям и призвал их позволить правозащитникам отслеживать ситуацию. Тегеран не должен устраивать «расправы над мирными протестующими» или отключать доступ к интернету, написал Трамп, добавив, что «мир наблюдает».